Можно подхватить, где угодно: кузбассовцам назвали симптомы опасной инфекции

Роспотребнадзор рассказал кузбассовцам об энтеровирусной инфекции, которая широко распространена и обладает высокой заразностью. Источником инфекции может стать как заболевший человек, так и бессимптомный носитель.

Заразиться можно при непосредственном контакте с инфицированным, через загрязненную воду, а также через грязные руки и различные предметы.

Заболевание может проявляться по-разному. Среди возможных симптомов – высокая температура, сыпь во рту, на ладонях, стопах и теле, а также признаки респираторной инфекции и гастроэнтерита. В некоторых случаях инфекция может протекать в форме серозного менингита.

Чтобы снизить риск заражения, специалисты рекомендуют:

пить безопасную воду – кипяченую или в фабричной упаковке;

регулярно мыть руки и приучать к этому детей;

покупать продукты только в установленных местах торговли;

тщательно мыть овощи, фрукты и ягоды, которые не проходят термическую обработку;

выбирать для купания бассейны, где проводится обеззараживание и контроль качества воды;

не заглатывать воду во время купания, особенно детям.

Отдельно Роспотребнадзор призвал не отправлять заболевших детей в школы, детские сады, развивающие и досуговые центры, а также игровые комнаты и другие места массового скопления людей.

При появлении температуры, кашля, насморка, сыпи, головной боли или жидкого стула специалисты рекомендуют не откладывать обращение за медицинской помощью.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала об опасной инфекции, которая разошлась по всему Кузбассу.