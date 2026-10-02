Боль в горле и слабость – симптомы страшной опасности: врач предупредила кузбассовцев

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова рассказала РИА Новости о первых признаках гонконгского гриппа.

– Симптомы гонконгского гриппа – это резкое и стремительное повышение температуры, слабость, боль в мышцах, головная боль, ломота в теле, – сообщила врач.

Эксперт отметила, что для острой вирусной инфекции характерно быстрое повышение температуры. При этом жар может идти волнами – температура снижается, а затем снова повышается.

По словам специалиста, уже на следующий день могут появиться кашель, боль в горле и насморк.

Напомним, ранее кузбассовцам назвали симптомы опасной инфекции, которую можно подхватить, где угодно. Также редакция VSE42.RU писала о том, что кемеровчане жаловались на отсутствие вакцины от гриппа для детей.