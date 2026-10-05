Катастрофический дефицит: российские школы остались без учителей

В сентябре 2026/27 учебного года по стране открыто 19,5 тысячи вакансий, из них 11,5 тысячи – для учителей-предметников. Такие данные приводит исследование Т—Ж, которое изучила "Газета.Ru".

Больше всего школам не хватает учителей математики – открыто 2749 вакансий, или почти четверть всех объявлений. На втором месте – преподаватели русского языка и литературы: 1657 вакансий. Еще 1150 вакансий приходится на учителей физики, а 1105 – на преподавателей иностранных языков.

При этом 41% всех педагогических вакансий приходится не на учителей-предметников. Школы ищут преподавателей дополнительного образования, психологов, логопедов, дефектологов и социальных педагогов.

Меньше всего вакансий приходится на преподавателей изобразительного искусства и черчения – 63, а также языков народов России – всего 38.

Среди регионов с наибольшим количеством незакрытых педагогических вакансий лидируют Краснодарский край – 385, Свердловская область – 371 и Ставропольский край – 357.

– Два основных предмета, по которым не хватает учителей, не меняются: это математика с русским языком и литературой. А на третьем месте в зависимости от региона встречаются педагоги по физике, иностранным языкам, преподаватели начальной школы и информатики, – отмечается в исследовании.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о страшном инциденте в одной из школ Кемерова – пятиклассник с ножницами напал на одноклассницу и учителя. После ЧП учебное заведение бросились проверять чиновники. Дело дошло до Председателя СК России Александра Бастрыкина.