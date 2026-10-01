Чиновники бросились проверять кемеровскую школу после жуткого ЧП

Управление образования разбирается в происшествии в школе №93 в Кемерове, сообщили сайту VSE42.Ru в областном министерстве образования.

– По факту инцидента в кемеровской школе № 93 управление образования администрации г. Кемерово проводит проверку, – сказали в минобре.

Ведомство указывает, что ситуация находится на контроле, а меры будут приняты по результатам проверки.

Напомним, очевидцы сообщили в соцсетях, что 25 сентября пятиклассник отстриг девочке волосы. Учительница попыталась этому помешать, и ребёнок напал на неё. Автор сообщения жаловался, что буйному мальчику после этого ничего не было.

Полиция сообщает, что проводит проверку, и уточняет, что преподаватель, по предварительным данным, не пострадала.