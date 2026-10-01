"Порезал учителя": пятиклассник с ножницами устроил ЧП в школе Кемерова

В кемеровской школе произошел конфликт с участием ученика пятого класса. Информация появилась в телеграм-канале "Инцидент Кемерово".

По словам подписчицы канала, мальчик отрезал волосы однокласснице и порезал учителя, который пытался забрать у него ножницы. После случившегося директор школы провела беседу с родителями.

Кемеровчанка утверждает, что после этого ребенок продолжил посещать занятия. Она также заявила, что, по ее информации, родители не применили к нему никаких мер наказания.

– Этот ребенок продолжает посещать школу и представлять опасность одноклассникам и всем детям в этой школе. Может, после огласки начнут принимать меры, – написала автор обращения.

К публикации приложили фотографию отрезанных волос девочки.

К ситуации подключилась полиция Кузбасса. По данным правоохранителей, конфликт произошел на перемене.

– Конфликт был незамедлительно пресечен учителем, вред здоровью которого, по предварительной информации, не причинен, – сообщает ведомство.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют причины инцидента.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что в Сибири школьница ударила ножом детей на игровой площадке.