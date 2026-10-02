Жесткие ЧП в школах прогремели на весь Кузбасс – вмешался Бастрыкин

Первый инцидент произошел в кемеровской школе. В ходе конфликта пятиклассник отрезал волосы девочке и причинил вред учителю, который хотел забрать у него ножницы.

– Следственными органами СК России по Кемеровской области – Кузбассу по данному факту организовано проведение проверки по ст. 293 УК РФ (халатность), – сообщает СК России.

Второй инцидент произошел в школе Белова. Мальчика избили тяжелым магнитом, что обернулось шокирующими последствиями. Отмечается, что администрация учреждения о произошедшем в правоохранительные органы не сообщала.

По этому факту также организовали проверку по статье о халатности.

Оба случая привлекли внимание председателя СК России Александра Бастрыкина. Он поручил руководителю СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу Базарову Б.Б. представить доклады о ходе процессуальных проверок и установленных обстоятельствах.

Напомним, ранее стало известно, что чиновники бросились проверять кемеровскую школу после жуткого ЧП.