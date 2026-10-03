Чернила на коже - это заявление: кузбассовца наказали за скандальные тату

Как сообщает интернет-сообщество "Кузбасс без экстремизма", житель Яйского района на своём опыте убедился, что рисунки на коже – это не просто часть личного стиля. Это публичное заявление, за которое приходится отвечать по закону.

Правоохранители собрали материалы и передали их в Яйский районный суд, который выяснил: мужчина открыто показывал татуировки с символикой движения АУЕ. А эта организация признана экстремистской и запрещена в России.

Вывод суда был однозначным. Открытая демонстрация атрибутики экстремистских организаций нарушает закон – неважно, нанесена она на одежду, предметы или собственное тело. В итоге нарушителя привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. Наказание – штраф 1000 рублей.