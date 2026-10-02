Синоптики предсказали Кузбассу теплую зиму – подробности

На большей части территории России температура в течение отопительного сезона ожидается около или выше среднемноголетних значений. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

– В целом за шесть месяцев холодного полугодия с октября по март температурный режим на большей части территории России ожидается около и выше средних многолетних значений, – рассказала синоптик.

Кузбасс также может попасть в зону относительно теплой зимы.

При этом специалист предупредила: мягкая зима не означает стабильную погоду. В течение отопительного сезона ожидаются значительные колебания температуры воздуха. Такие перепады могут создавать условия для опасных метеорологических явлений.

Отдельно синоптик отметила Дальневосточный федеральный округ. Там предстоящий зимний сезон прогнозируется более суровым по сравнению с предыдущим.

Напомним, ранее мы писали о том, что погода готовит кузбассовцам безумный сюрприз. Также кемеровчане прислали в редакцию VSE42.RU завораживающие кадры с радиационным туманом, накрывшим город.