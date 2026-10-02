Радиационный туман накрыл Кемерово – завораживающие кадры

Густой туман окутал областной центр сегодня утром. Читательница прислала в редакцию VSE42.RU фотографии.
Сегодня утром, 2 октября, на Кемерово опустился густой туман. Читательница прислала в редакцию VSE42.RU завораживающие кадры.
На фотографиях видно, как город практически скрылся за белой пеленой.
Журналист VSE42.RU обратился к специалисту Кемеровского гидрометцентра Наталье Полуэктовой, чтобы выяснить, аномалия ли это.
– Это обычный осенний радиационный туман, когда земля отдает свое тепло. С восходом солнца он будет рассеиваться, – рассказала синоптик.
Также специалист отметила, что из-за тумана видимость снизились примерно до 500 метров.
Напомним, ранее мы писали о том, что погода готовит кузбассовцам безумный сюрприз.