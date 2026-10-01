Погода готовит безумный сюрприз: зимний мороз и летний зной накроют Кузбасс одновременно

Метеозависимым кузбассовцам нужно готовиться к суровым выходным и запасаться таблетками от головной боли, так как ожидаются жуткие перепады температур.

По данным Кемеровского гидрометцентра, в пятницу ночью в Кемерове будет 0,–2°C, днём +15,+17°C. Преимущественно без осадков, местами туман.

В целом по Кузбассу ночью –2,+3°C, местами ударит зимний мороз до –8°C. Днём +11,+16°C, а местами вплоть до +21°C. Дожди в основном не прогнозируются, но будут туманы.

В субботу в ночное время температура опустится до +3,+8°C, местами до –3°C, а в дневное потеплеет до +14,+19°C, кое-где до летних значений, до +24°C. В отдельных районах пройдут дожди. Ветер при порывах усилится до 15 м/с.

В воскресенье в тёмное время суток +7,+12°C, местами 0,+5°C, в светлое +18,+23°C, местами +12,+17°C. Осадки не предвидятся, а ветер будет усиливаться при порывах до 15 м/с.