"Потерял зрение": в соцсетях сообщили о чудовищном ЧП в кузбасской школе

В беловской школе ребёнка лишили зрения, рассказала подписчица паблика "Типичное Белово". По её словам, 24 сентября одноклассник избил её внука-второклассника тяжёлым магнитом, что обернулось шокирующими последствими.

– Ребёнок истекал кровью, а теперь доктор сообщил, что после удара он потерял зрение, – сказано в публикации.

Автор утверждает, что после ЧП школа не вызвала скорую помощь, сославшись на отсутствие права делать это без родителей. Родителям пришлось экстренно везти мальчика в травмпункт на такси, где пострадавшему наложили четыре шва на голову. При этом в ситуации якобы никто не разбирается.

– Ни одного звонка со школы не поступало: никто не интересовался состоянием ребёнка, – сокрушается бабушка.

Администрация Белова сообщает, что информация направлена специалистам Управления образования для проведения проверки. Ответ пообещали предоставить 5 октября.

Напомним, нападение произошло также в кемеровской школе: пятиклассник отрезал девочке волосы и набросился на учительницу.