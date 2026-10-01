Никаких волшебных таблеток: как замедлить биологические часы после 35

С 35 лет у здоровых мужчин уровень тестостерона ежегодно падает на 0,8%. Лишний вес и гипертония ускоряют этот процесс. У женщин гормональная перестройка стартует ближе к 40 годам. Об этом Ольга Рождественская рассказала в беседе с Pravda.Ru.

Сегодня наука рассматривает старение как хроническое заболевание. Его можно и нужно лечить. Однако здоровые привычки работают эффективнее разрабатываемых "таблеток от старости" (геропротекторов).

Для замедления биологических часов на уровне ДНК эндокринологи рекомендуют пять конкретных шагов:

Контролировать вес. Это защищает сосуды и предотвращает метаболический синдром.

Это защищает сосуды и предотвращает метаболический синдром. Следить за рационом. Питание должно быть осознанным.

Питание должно быть осознанным. Больше двигаться. Необходима максимальная физическая активность.

Необходима максимальная физическая активность. Беречь психику. Важно заботиться о ментальном здоровье.

Важно заботиться о ментальном здоровье. Тренировать мозг. Поддержание интеллекта и интереса к жизни критически важно.

Именно ранняя профилактика и изменение образа жизни надежно защищают от возрастных патологий и продлевают активную молодость.