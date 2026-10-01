Здоровье

Никаких волшебных таблеток: как замедлить биологические часы после 35

Эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Рождественская рассказала россиянам, что реально приостановит старение после 35 лет. По ее словам, гормональное увядание можно замедлить простыми привычками.

С 35 лет у здоровых мужчин уровень тестостерона ежегодно падает на 0,8%. Лишний вес и гипертония ускоряют этот процесс. У женщин гормональная перестройка стартует ближе к 40 годам. Об этом Ольга Рождественская рассказала в беседе с Pravda.Ru.

Сегодня наука рассматривает старение как хроническое заболевание. Его можно и нужно лечить. Однако здоровые привычки работают эффективнее разрабатываемых "таблеток от старости" (геропротекторов).

Для замедления биологических часов на уровне ДНК эндокринологи рекомендуют пять конкретных шагов:

  • Контролировать вес. Это защищает сосуды и предотвращает метаболический синдром.
  • Следить за рационом. Питание должно быть осознанным.
  • Больше двигаться. Необходима максимальная физическая активность.
  • Беречь психику. Важно заботиться о ментальном здоровье.
  • Тренировать мозг. Поддержание интеллекта и интереса к жизни критически важно.

Именно ранняя профилактика и изменение образа жизни надежно защищают от возрастных патологий и продлевают активную молодость.

Фото: magnific.com / magnific
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