Никаких волшебных таблеток: как замедлить биологические часы после 35

Эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Рождественская рассказала россиянам, что реально приостановит старение после 35 лет. По ее словам, гормональное увядание можно замедлить простыми привычками.
С 35 лет у здоровых мужчин уровень тестостерона ежегодно падает на 0,8%. Лишний вес и гипертония ускоряют этот процесс. У женщин гормональная перестройка стартует ближе к 40 годам. Об этом Ольга Рождественская рассказала в беседе с Pravda.Ru.
Сегодня наука рассматривает старение как хроническое заболевание. Его можно и нужно лечить. Однако здоровые привычки работают эффективнее разрабатываемых "таблеток от старости" (геропротекторов).
Для замедления биологических часов на уровне ДНК эндокринологи рекомендуют пять конкретных шагов:
- Контролировать вес. Это защищает сосуды и предотвращает метаболический синдром.
- Следить за рационом. Питание должно быть осознанным.
- Больше двигаться. Необходима максимальная физическая активность.
- Беречь психику. Важно заботиться о ментальном здоровье.
- Тренировать мозг. Поддержание интеллекта и интереса к жизни критически важно.
Именно ранняя профилактика и изменение образа жизни надежно защищают от возрастных патологий и продлевают активную молодость.