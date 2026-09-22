Какие ежедневные привычки буквально выключают старение вашего мозга: объясняет врач

Как отметила медик в беседе с Pravda.Ru, главная причина возрастных когнитивных нарушений – дефицит белка менина в гипоталамусе и скрытое хроническое воспаление. Эти факторы разрушают нейронные связи, ухудшают память и истончают кости.

По словам врача, генетика лишь задает стартовые условия. Именно ежедневные привычки определяют, запустится ли механизм раннего старения.

– Генетика – это долгосрочный проект, своего рода дорожная карта. А эпигенетика – это фактически то, как мы живём. Своим образом жизни мы можем либо максимально раскрыть то хорошее, что дала нам генетика, либо включить негативные гены. Какие выключатели сработают – зависит от нас, – объяснила Соломатина.

Чтобы защитить нейроны, врач рекомендует соблюдать четыре правила:

• Наладьте сон. Ночью спинномозговая жидкость вымывает из мозга клеточный мусор. В это же время вырабатываются мелатонин (снижает воспаление) и соматотропный гормон (восстанавливает ткани). Хронический недосып безвозвратно разрушает нейроны.

• Добавьте в рацион антиоксиданты. Ешьте чернику, голубику, куркумин, пейте качественное какао и зеленый чай.

• Следите за нормой белка. Его дефицит ведет к потере мышечной массы. У пожилых людей этот процесс напрямую связан с развитием деменции.

• Двигайтесь и пейте воду. Физическая активность, контроль стресса и соблюдение питьевого режима помогают клеткам дольше сохранять способность к делению.