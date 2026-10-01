Кузбасский мэр снова решил судьбу трамваев: что на этот раз

Как сообщает в своих соцсетях Максим Либер, городской электротранспорт снова работает в штатном режиме.

Движение восстановили с 08:00.

– С 08 часов 00 минут, городской электротранспорт работает в штатном режиме, – отметил глава Осинниковского округа Максим Либер.

По его данным, на линии вышли 4 вагона: 2 – на РМЗ, ещё 2 – на Вокзал. Изменений в графике движения вагонов нет.

Напомним, что ранее в Осинниках власти временно отменили трамваи в утренний час пик. Причиной стала задолженность МУП "Электротранспорт" за электроэнергию. Ежедневно с 08:00 до 10:00 вагоны не ходили, а жителей попросили отнестись к ситуации с пониманием.

Такое решение вызвало волну недовольства в соцсетях. Горожане переживали, как школьники и студенты будут добираться до учёбы.

А ситуация с хищниками в Осинниковском округе остаётся напряжённой. Жители посёлка Тайжина вышли в эфир федерального телеканала и рассказали о медведях, которые ведут себя всё смелее. Следком Кузбасса начал проверку после жалоб горожан на наглых косолапых.