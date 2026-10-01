"Медведи ходят, трамваи – нет": кузбассовцы в ужасе от ситуации в городе

Ранее стало известно, что в Осинниках из-за задолженности временно изменят график движения трамваев. В утренний час пик электротранспорт ходить не будет, что сразу вызвало волну недовольства в соцсетях.

Горожане переживают, как школьники и студенты будут добираться до учебных заведений.

– Все делают, чтобы у людей была ещё одна проблема. Как должны ездить школьники, студенты, работающие. Неужели нельзя время перенести с 10 хотя бы. Почему все делается не по-умному? – возмутилась местная жительница.

Отдельно кузбассовцы вспомнили о хищниках, которые периодически гуляют по городу.

– Как деткам в школу добираться??? Пешком??? А про медведей забыли???? Одним словом всё во благо народа.., – написал горожанин.

– То медведи ходят, то трамваи не ходят…, – коротко описала происходящее горожанка.

Напомним, ранее жители Осинниковского округа вышли в эфир федерального телеканала и рассказали о хищниках, которые ведут себя все смелее. Следком Кузбасса начал проверку после жалоб горожан на наглых косолапых.