"Медведи ходят, трамваи – нет": кузбассовцы в ужасе от ситуации в городе

Жители Осинников возмутились ограничением движения трамваев в утренние часы на фоне участившихся выходов медведей.
Ранее стало известно, что в Осинниках из-за задолженности временно изменят график движения трамваев. В утренний час пик электротранспорт ходить не будет, что сразу вызвало волну недовольства в соцсетях.
Горожане переживают, как школьники и студенты будут добираться до учебных заведений.
– Все делают, чтобы у людей была ещё одна проблема. Как должны ездить школьники, студенты, работающие. Неужели нельзя время перенести с 10 хотя бы. Почему все делается не по-умному? – возмутилась местная жительница.
Отдельно кузбассовцы вспомнили о хищниках, которые периодически гуляют по городу.
– Как деткам в школу добираться??? Пешком??? А про медведей забыли???? Одним словом всё во благо народа.., – написал горожанин.
– То медведи ходят, то трамваи не ходят…, – коротко описала происходящее горожанка.
Напомним, ранее жители Осинниковского округа вышли в эфир федерального телеканала и рассказали о хищниках, которые ведут себя все смелее. Следком Кузбасса начал проверку после жалоб горожан на наглых косолапых.