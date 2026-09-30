Без трамваев и с медведями: в осажденном хищниками городе Кузбасса в час пик отменяют рейсы

О временных ограничениях сообщил глава Осинниковского округа Максим Либер в своих соцсетях. По его словам, МУП "Электротранспорт" имеет задолженность за электроэнергию, из-за чего движение трамваев в утренние часы пришлось ограничить.

– Ежедневно, в период с 08:00 до 10:00, вагоны ходить не будут, – уточнил мэр.

Жителей попросили с пониманием отнестись к ситуации до момента ее разрешения.

Тем временем Осинниковский округ продолжает сталкиваться с другой проблемой – выходами медведей к людям. Ранее кузбассовцы появились в эфире федерального телеканала и рассказали о хищниках, которые ведут себя все смелее. Ситуацией заинтересовались и правоохранители. Следком Кузбасса начал проверку после жалоб горожан на наглых косолапых.