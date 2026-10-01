Манящие телки: живые приманки для хищника бродят в осажденном медведями городе Кузбасса

Информация о свободно гуляющих коровах в Осинниках появилась 30 сентября в канале "Подслушано Осинники и Калтан" в мессенджере МАКС. Сначала животных заметили на улице Буденного, а позже – на улице Ленина.

– Чьи коровы? Ул. Ленина 54, 5 коров, все легли спать, – написал очевидец.

Утром 1 октября в канале появилась новая информация: похоже, животные окончательно освоились в городской среде.

– Буренки освоились, дворы в лепешках, – пошутил автор публикации.

Особенно тревожно ситуация выглядит на фоне участившихся выходов медведей.

– Пусть лучше коровы гуляют, чем медведи..., – прокомментировала местная жительница.

Напомним, жители Осинниковского округа неоднократно жаловались на появление хищников возле домов. Кузбассовцы даже вышли в эфир федерального канала, чтобы заявить об этом. Следком начал проверку бездействия администрации из-за медведей. Однако это не единственная проблема – ранее в городе временно отменили трамваи в утренний час пик.