Мечтала о собственном доме, но получила судимость: молодая якутянка прописала 20 иностранцев и пожалела об этом

В Якутске 24-летнюю местную жительницу признали виновной в фиктивной постановке иностранных граждан на миграционный учет. Так девушка решила заработать деньги на строительство собственного дома, сообщает КП-Якутия.

В мае прошлого года якутянка опубликовала в мессенджере предложение помочь с оформлением миграционного учета. С мая по август 2025 года через отдел по вопросам миграции она за плату зарегистрировала в своей квартире 17 граждан Кыргызстана. Фактически жилье иностранцам не предоставлялось, да и заселяться туда они не планировали. На этой схеме девушка выручила 170 тысяч рублей. В феврале текущего года она таким же способом оформила фиктивную регистрацию еще трем гражданам Кыргызстана, получив дополнительно 30 тысяч рублей.

Во время судебного разбирательства девушка признала, что поступила неправильно. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание вины, раскаяние, положительные характеристики, молодой возраст подсудимой, а также снятие части иностранцев с учета. В итоге девушку признали виновной и оштрафовали на 150 тысяч рублей, разрешив выплачивать сумму в течение двух лет. Размер ежемесячного платежа составит 6 250 рублей.