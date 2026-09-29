В Тюмени мигранта-двоеженца разлучили с любимой женой

Как сообщает тюменское издание Nash Gorod, в 2008 году гражданин Таджикистана женился на россиянке, пара прожила вместе 13 лет, за это время мужчина, получил гражданство РФ в упрощенном порядке, а в 2023 году супруги развелись.

При этом, как выяснилось, всё это время мужчина был женат на другой женщине – ещё за четыре года до знакомства с россиянкой он женился на местной девушке у себя на Родине и брак не расторгал.

"Мужчина утверждал: первый брак он заключил под давлением родственников, сам он этого не хотел и не знал, что союз оформлен официально. Вторая супруга якобы вообще не знала, что ее новоиспеченный муж женат", – сообщает издание.

В итоге суд, несмотря на то, что в браке с россиянкой появился ребенок, признала этот брак не действительный. А новый россиянин теперь живёт со своей первой супругой – она приехала к нему в Россию сразу же после развода с россиянкой, у пары уже четверо детей.