Голодный лес и дорогие лицензии: охотник назвал истинную причину безнаказанных выходов медведей к людям

Медведи всё чаще появляются рядом с людьми не только из-за недостатка пищи. Охотники попросту не успевают добыть зверя за отведённое время. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал генерал-майор Семен Татарников, почётный член Московского общества охотников и рыболовов (МООиР). Он уточнил, что сейчас разрешение на добычу хищника действует лишь месяц, тогда как прежде его оформляли на весь сезон. При этом стоимость лицензии немаленькая.

– Лицензия стоит, по крайней мере, в Московской, Тульской области 30–50 тыс. рублей. А в Сибири – порядка 10 тыс. рублей. Что охотнику месяц? Надо приготовиться, надо сделать ему приваду, положить в бочку протухшую рыбу или остатки мяса. Пока он привыкнет ходить, уже и месяц пройдет, – объяснил Татарников.

Эксперт добавил, что в этом году кормовая база у хищников довольно бедная, поэтому звери и приближаются к населённым пунктам. Он призвал не оставлять продукты возле палаток и мест разведения костров. Вместе с тем Татарников подчеркнул: проблему появления медведей рядом с людьми необходимо решать комплексно.



Ранее медведя-верхолаза заметили в Иркутской области. Очевидцы сняли на камеру молодого хищника, который очень ловко забрался на самую верхушку высокого дерева прямо у оживленной трассы, передает 360.ru.

От нашествия медведей страдают не только российские регионы, но и страны Северной Америки. Теплая зима и засуха лишили хищников привычного корма, заставив искать пищу рядом с населенными пунктами в 15 штатах США. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на The Guardian.