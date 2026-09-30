Все ближе к тотальной зачистке: страдающим сибирякам дадут денег на убийство медведей

О планах сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на совещании по ситуации с нападениями медведей, пишет "Интерфакс.ру". По его словам, за последние 30 лет численность бурых медведей в России выросла более чем в два раза – сейчас насчитывается свыше 300 тысяч особей.

– Очевидно, что с ростом популяции увеличивается и число проблем. Нужны системные меры, чтобы выстроить безопасное соседство людей и животных, а также поддерживать необходимый баланс, – отметил вице-премьер.

Поэтому власти собираются определить регионы, которым требуется дополнительное финансирование для регулирования численности медведей.

– На основании данного перечня в ближайшее время будет подготовлен проект распоряжения о выделении соответствующих федеральных средств, – сказал Патрушев.

Кроме того, правительство рассматривает изменения в правилах, которые позволят регионам быстрее принимать решения о регулировании численности хищников. В частности, обсуждается возможность вывести бурого медведя из категории лимитированных видов.

Сейчас больше всего случаев нападений фиксируют в Приморском и Красноярском краях, а также в Иркутской области. При этом регионы уже самостоятельно принимают меры по регулированию численности диких животных.

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