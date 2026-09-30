"Витаминные поля": жители города в Кузбассе раскрыли главный секрет выхода к ним медведей

В Междуреченске на 66-м километре заметили целые "витаминные поля". Фото и информацию опубликовали в группе "Типичный Междуреченск Мыски Новости" во "ВКонтакте".

По словам автора поста, после работы расположенного здесь овощного рынка рядом с дорогой остается большое количество отходов – арбузы, помидоры и другие овощи.

– Итог: прямо рядом с дорогой появляются "витаминные поля" из выброшенных овощей и фруктов <…> А потом мы будем удивляться, почему к таким бесплатным угощениям приходят дикие животные, – написали в сообщении.

В комментариях под постом один из пользователей поддержал автора жалобы.

– Потом в город выходят медведи к таким свалкам без баков, и к бакам они тоже выходят, – прокомментировала горожанка.

Напомним, ранее хищники буквально терроризировали жителей Междуреченска. Косолапые настолько обнаглели, что пробегали по пешеходному переходу в центре города.