Гарантия тепла: объекты СГК в Кузбассе получили официальные паспорта готовности

Паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026–2027 гг. Кемеровской ГРЭС, Ново-Кемеровской ТЭЦ, Кемеровской ТЭЦ и Кемеровской теплосетевой компании подписал заместитель главы города Сергей Лысенко. Аналогичные документы в отношении Беловской ГРЭС и компании "Теплоэнергетик" подписала заместитель главы Беловского городского округа Елена Сикова, а для Томь-Усинской ГРЭС – глава Мысковского городского округа Евгений Тимофеев.

Полученные электростанциями СГК документы подтверждают готовность теплоисточников к надёжному прохождению отопительного сезона и несению повышенных осенне-зимних нагрузок. Все энергопредприятия СГК выполнили запланированные ремонты теплофикационного оборудования, провели его испытания и диагностику. Они полностью готовы к снабжению тепловой энергией потребителей жилого сектора, социальных объектов и промышленных производств. Сформированные запасы топлива способны обеспечить работу электростанций в условиях низких температур.

Паспорта готовности, выданные теплосетевым предприятиям, подтверждают, что все магистральные и квартальные сети испытаны и полностью подготовлены к работе. Проверку на работоспособность и несение нагрузок прошли также подкачивающие насосные станции, центральные тепловые пункты, локальные котельные и вспомогательное оборудование. К выполнению задач в новом осенне-зимнем периоде полностью готовы персонал и спецтехника.