Невылеченный гайморит и гнилые зубы: врач раскрыл неочевидные причины появления депрессии

Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович рассказал "Радио 1", почему хронические инфекции, проблемные зубы и запущенные заболевания могут ухудшать психическое состояние. Он отметил, что фронтит, гайморит или несколько гнилых зубов уже самим своим наличием способны вызывать депрессивные переживания.

Как пояснил специалист, хронические воспалительные очаги нередко остаются незамеченными как психиатрами, так и пациентами. По словам Федоровича, люди зачастую игнорируют слабые симптомы, хотя именно такие проявления могут длительное время поддерживать депрессивное состояние.

– Связь между психическими и соматическими состояниями работает в обе стороны. С одной стороны, депрессия часто сопровождает телесные заболевания, и психиатры могут их пропустить. С другой стороны, под соматическими жалобами нередко скрываются настоящие психические расстройства, – пояснил психотерапевт.

Самое важное, считает Федорович, – воспринимать человека целостно, учитывая состояние его тела и психики, а также неочевидные взаимосвязи между ними, передает Om1 Новосибирск.