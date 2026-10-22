Два характера – одна философия: TENET T9 и TENET A8 уже в Ай-Би-Эм Юг в Кемерове

Какой TENET ближе именно вам? Кроссовер для тех, кто выбирает простор и универсальность, или седан для ценителей элегантности и динамики?

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