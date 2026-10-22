Два характера – одна философия: TENET T9 и TENET A8 уже в Ай-Би-Эм Юг в Кемерове

В Ай-Би-Эм Юг на Терешковой, 62 появились две новинки. TENET T9 и TENET A8 – абсолютно разные автомобили, каждый со своим характером: мощный и просторный кроссовер и элегантный современный седан. Но объединяет их главное – технологичность, комфорт и продуманное оснащение.
TENEN T9
TENET T9 – кроссовер с мощным характером. Просторный и функциональный, с выразительным силуэтом и гармоничными пропорциями. Создан для семейных поездок, путешествий и активной городской жизни.
Ключевые особенности:
- 245 л. с.;
- Полный привод;
- Современная оптика;
- Просторный салон и багажник;
- Голосовой ассистент и современные системы помощи водителю.
TENET A8
TENET A8 – седан для ценителей стиля, динамики и комфорта в повседневной жизни. Современная модульная платформа и удлинённая колесная база предоставляют больше пространства как для водителя, так и для пассажиров сзади.
Ключевые особенности:
- Мощность двигателя 150 или 197 л. с. в зависимости от версии;
- Передний привод;
- Цифровая приборная панель;
- Эргономичное оснащение и интеллектуальные ассистенты;
- Панорамная крыша.
Какой TENET ближе именно вам? Кроссовер для тех, кто выбирает простор и универсальность, или седан для ценителей элегантности и динамики?
Познакомьтесь с TENET T9 и TENET A8 у официального дилера Ай-Би-Эм Юг на Терешковой, 62! Получите подробную информацию по моделям, а также прочувствуйте преимущества на тест-драйве!
Дилерский центр
Официальный дилер TENET АЙ-БИ-ЭМ ЮГ,
г. Кемерово, ул. Терешковой, 62
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