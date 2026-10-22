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Два характера – одна философия: TENET T9 и TENET A8 уже в Ай-Би-Эм Юг в Кемерове

В Ай-Би-Эм Юг на Терешковой, 62 появились две новинки. TENET T9 и TENET A8 – абсолютно разные автомобили, каждый со своим характером: мощный и просторный кроссовер и элегантный современный седан. Но объединяет их главное – технологичность, комфорт и продуманное оснащение.

TENEN T9

TENET T9 – кроссовер с мощным характером. Просторный и функциональный, с выразительным силуэтом и гармоничными пропорциями. Создан для семейных поездок, путешествий и активной городской жизни.

Ключевые особенности:

  • 245 л. с.;
  • Полный привод;
  • Современная оптика;
  • Просторный салон и багажник;
  • Голосовой ассистент и современные системы помощи водителю.

TENET A8

TENET A8 – седан для ценителей стиля, динамики и комфорта в повседневной жизни. Современная модульная платформа и удлинённая колесная база предоставляют больше пространства как для водителя, так и для пассажиров сзади.

Ключевые особенности:

  • Мощность двигателя 150 или 197 л. с. в зависимости от версии;
  • Передний привод;
  • Цифровая приборная панель;
  • Эргономичное оснащение и интеллектуальные ассистенты;
  • Панорамная крыша.
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Какой TENET ближе именно вам? Кроссовер для тех, кто выбирает простор и универсальность, или седан для ценителей элегантности и динамики?

Познакомьтесь с TENET T9 и TENET A8 у официального дилера Ай-Би-Эм Юг на Терешковой, 62! Получите подробную информацию по моделям, а также прочувствуйте преимущества на тест-драйве!

Дилерский центр

Официальный дилер TENET АЙ-БИ-ЭМ ЮГ,
г. Кемерово, ул. Терешковой, 62
Канал в МАХ

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Фото\Видео: ООО "Ай – Би – Эм"
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