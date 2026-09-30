Медицина или привычки: гериатр раскрыл точные проценты вашего долголетия

Как рассказал врач-гериатр Артём Абраамян в беседе с "Радио 1", продолжительность жизни человека зависит от четырех основных условий. По словам медика, вклад факторов распределяется так:

Образ жизни – 30–50%;

Медицина – 30–45%;

Социальная среда – 15–25%;

Экология – 5–15%.

Ключевым драйвером роста продолжительности жизни стала системная работа медицины. Эксперт выделяет три главных направления, которые дают максимальный эффект:

1. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

За последние десятилетия мировая смертность от инфарктов и инсультов упала на 20%. Важную роль играют статины – эти препараты дополнительно снижают сердечно-сосудистую смертность на 20–35%.

2. Ранняя диагностика и вакцинация

Скрининги (маммография, колоноскопия, ПЦР-тесты) помогают вовремя выявить рак. Массовая вакцинация защищает от тяжелых последствий гриппа и COVID-19.

3. Регулярное наблюдение у гериатра

Профилактика у профильного специалиста оптимизирует лечение хронических болезней. Это предотвращает опасные осложнения от приема множества лекарств и помогает пациенту дольше сохранять самостоятельность, передает Om1 Новосибирск.