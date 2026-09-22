Зачем долгожителю мышцы и деньги? Врач раскрыл неочевидные секреты долголетия

Врач-гериатр, геронтолог и руководитель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов в разговоре с "Радио 1" озвучил шесть принципов, следование которым может продлить жизнь.

• Избавиться от вредных привычек. Так, курение отнимает 10–15 лет жизни и ускоряет развитие связанных с ним заболеваний.

• Вести здоровый образ жизни. Он подразумевает достаточную физическую нагрузку и сбалансированный рацион. По словам специалиста, питание россиян нередко несбалансированно и перегружено углеводами. Получаемая с едой энергия должна соответствовать расходам организма, а количество микро – и макроэлементов – покрывать его потребности.

• Чаще испытывать приятные эмоции. Каждому стоит понять, какие занятия радуют именно его: одному нравится ходить за грибами, другому – коллекционировать марки.

• Поддерживать мышечный рельеф тела. Для этого важно сохранять достаточный объём мускулатуры.

• Развивать когнитивный резерв. Чем выше уровень образования, тем позже обычно возникают нарушения умственных функций. Непрерывное обучение способно дать в пожилом возрасте ещё 1–2 года полноценной и качественной жизни.

• Иметь финансовый запас. Значение имеет не сама сумма на счёте, а возможности, которые она даёт. Например, человек сможет покупать более качественные продукты или обратиться к врачу сразу, когда это потребуется, а не ждать записи, передает URA.RU.

Эксперт подчеркнул, что особенно важно не укорачивать собственную жизнь. Для России эта проблема весьма актуальна, поскольку мужчины в стране в среднем живут на 10 лет меньше женщин. Врач также пояснил, что определить причинно-следственные связи в вопросах долголетия непросто: на него влияет практически всё, что окружает человека, включая экономику, политику, здравоохранение и другие сферы жизни.