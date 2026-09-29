Кровавый итог: медведя, который терроризировал Кемерово, застрелили

Косолапого, который бродил по Кемерову, нашли и убили, сообщил сайту VSE42.Ru источник в экстренных службах региона.

– Медведь ликвидирован. Это сделали охотники, загнав его в лес и получив разрешение, – сказал собеседник.

Однако горожанам нужно и дальше быть начеку: не факт, что каждый раз они видели одного и того же косолапого.

Напомним, медведь кошмарил Кемерово с вечера субботы. Оперативная группа искала его днём и ночью с помощью квадрокоптеров и тепловизоров. Мишка то убегал за город к болотам, то возвращался на улицы.

А в Новокузнецке сообщают, что хозяин тайги раскопал кладбище.