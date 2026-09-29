Здоровье

Прощайте, тромбы! Россиянам назвали напиток, который заставит сосуды радостно расслабиться

Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал о чае, который разгонит тромбы и снизит давление.

В беседе с изданием "Газета.Ru" врач Евгений Белоусов рассказал о полезных свойствах имбирного чая. По его словам, напиток улучшает кровообращение, снижает давление и препятствует образованию тромбов. Активные вещества имбиря (гинжерол и шогаол) расслабляют и расширяют стенки артерий.

Несмотря на пользу, напиток может быть опасен.

Кому имбирь противопоказан:

  • Гипотоникам. Чай может критически снизить и без того низкое давление.
  • Людям, принимающим антикоагулянты. Возникает высокий риск кровотечений.
  • Пациентам с гипертонией на медикаментах. Имбирь непредсказуемо усиливает действие таблеток от давления.
  • Диабетикам. Сочетание с профильными лекарствами вызывает резкое падение уровня сахара в крови.

Врачи настоятельно рекомендуют не совмещать имбирный чай с указанными препаратами без предварительной консультации со специалистом, передает 360.ru.

Фото: magnific.com / magnific
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