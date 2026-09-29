Прощайте, тромбы! Россиянам назвали напиток, который заставит сосуды радостно расслабиться

В беседе с изданием "Газета.Ru" врач Евгений Белоусов рассказал о полезных свойствах имбирного чая. По его словам, напиток улучшает кровообращение, снижает давление и препятствует образованию тромбов. Активные вещества имбиря (гинжерол и шогаол) расслабляют и расширяют стенки артерий.

Несмотря на пользу, напиток может быть опасен.

Кому имбирь противопоказан:

Гипотоникам. Чай может критически снизить и без того низкое давление.

Чай может критически снизить и без того низкое давление. Людям, принимающим антикоагулянты. Возникает высокий риск кровотечений.

Возникает высокий риск кровотечений. Пациентам с гипертонией на медикаментах. Имбирь непредсказуемо усиливает действие таблеток от давления.

Имбирь непредсказуемо усиливает действие таблеток от давления. Диабетикам. Сочетание с профильными лекарствами вызывает резкое падение уровня сахара в крови.

Врачи настоятельно рекомендуют не совмещать имбирный чай с указанными препаратами без предварительной консультации со специалистом, передает 360.ru.