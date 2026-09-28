Вместо ожидаемого тепла — боль и страдания: как правильно заваривать чай с имбирем, чтобы не навредить желудку

Как отметила медик, популярный согревающий чай с имбирем, лимоном и медом может спровоцировать изжогу и боль в желудке. Напиток противопоказан людям с некоторыми недугами, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

– Людям с ГЭРБ, гастритом с повышенной кислотностью и язвенной болезнью такие напитки могут принести изжогу и боли вместо пользы, – сказала Волкова.

В чем опасность для желудка:

Имбирь содержит гингеролы, раздражающие рецепторы.

Лимон повышает выработку соляной кислоты.

Мед при употреблении натощак вызывает кислотный рефлюкс.

Как пить чай без вреда для здоровья:

Только после еды. Не пейте напиток натощак, особенно по утрам. Следите за температурой. Остужайте чай до 60°C. Кипяток дополнительно травмирует слизистую. Соблюдайте меру. Не кладите слишком много имбиря и не пейте напиток литрами ради быстрого согревания.

Здоровым людям отказываться от чая не нужно. Достаточно соблюдать умеренность и следить за индивидуальной реакцией организма.