Вместо ожидаемого тепла — боль и страдания: как правильно заваривать чай с имбирем, чтобы не навредить желудку

Российский врач-терапевт Виктория Волкова объяснила, почему привычный чай от простуды внезапно провоцирует изжогу и острую боль.
Как отметила медик, популярный согревающий чай с имбирем, лимоном и медом может спровоцировать изжогу и боль в желудке. Напиток противопоказан людям с некоторыми недугами, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
– Людям с ГЭРБ, гастритом с повышенной кислотностью и язвенной болезнью такие напитки могут принести изжогу и боли вместо пользы, – сказала Волкова.
В чем опасность для желудка:
- Имбирь содержит гингеролы, раздражающие рецепторы.
- Лимон повышает выработку соляной кислоты.
- Мед при употреблении натощак вызывает кислотный рефлюкс.
Как пить чай без вреда для здоровья:
- Только после еды. Не пейте напиток натощак, особенно по утрам.
- Следите за температурой. Остужайте чай до 60°C. Кипяток дополнительно травмирует слизистую.
- Соблюдайте меру. Не кладите слишком много имбиря и не пейте напиток литрами ради быстрого согревания.
Здоровым людям отказываться от чая не нужно. Достаточно соблюдать умеренность и следить за индивидуальной реакцией организма.