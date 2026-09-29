Забудьте об универсальности: какие кроссовки незаметно убивают ваши суставы на каждой тренировке

Как рассказала эксперт в разговоре с NEWS.ru, чтобы избежать травм суставов, нужно подобрать правильную спортивную обувь. Неподходящие кроссовки перегружают колени, голеностоп и поясницу. Это повышает риск повреждений на 20–30%.

Универсальной обуви для спорта не существует, подчеркивает Катыхина. Она рекомендует выбирать кроссовки строго под тип нагрузки:

Для бега: модели с мягкой амортизацией. Они эффективно гасят ударную нагрузку.

модели с мягкой амортизацией. Они эффективно гасят ударную нагрузку. Для силовых тренировок: обувь на жесткой плоской подошве. Она обеспечивает устойчивость. Беговые кроссовки здесь опасны – мягкая подошва проваливается под весом штанги.

обувь на жесткой плоской подошве. Она обеспечивает устойчивость. Беговые кроссовки здесь опасны – мягкая подошва проваливается под весом штанги. Для кроссфита: гибридные кроссовки. Ключевые требования – умеренная амортизация и надежная фиксация пятки.

Главная ошибка новичков – занятия в повседневной обуви. Это прямой путь к травмам.

При покупке функциональность всегда важнее дизайна, передает 360.ru. Однако современные технологии позволяют выглядеть стильно без ущерба для здоровья. Для бега отлично подойдут динамичные неоновые расцветки. Для силовых тренировок лучше выбрать практичные базовые цвета: черный, белый или темно-синий.