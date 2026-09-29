Режим боевых товарищей: почему совместные тренировки доводят пары до расставания

Как отметила эксперт в беседе с NEWS.ru, если партнеры начинают конкурировать во время общих тренировок, это может закончиться расставанием. После занятий таким парам бывает сложно выйти из спортивного режима и снова сосредоточиться на отношениях.

– Совместные тренировки – это испытание, которое проходят не все пары. Регулярные пробежки, увлечение здоровым образом жизни и парные подходы в зале – в соцсетях это выглядит как идеальный рецепт счастья. Однако за привычной картиной часто разворачивается совсем другая история, – сказала Змиренкова.

Она пояснила, что организм человека испытывает нагрузку, а находящийся рядом партнер невольно превращается в ориентир для сравнения результатов. В итоге возникают соперничество и чрезмерно высокие требования друг к другу. Главный риск заключается в том, что партнеры привыкают быть "боевыми товарищами" и сохраняют такой формат общения даже за пределами тренировок.

Психолог добавила, что спорт обычно связан с преодолением трудностей, упорством, достижением поставленных целей и регулярной оценкой собственных результатов. Для отношений, напротив, важны принятие, готовность поддерживать близкого при любых обстоятельствах, гибкость и признание его ценности вне зависимости от успехов, пишет 360.ru.