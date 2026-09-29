Готовят новые песни: Кирилл Андреев назвал дату стадионного возвращения «Иванушек»

В следующем году "Иванушки International" намерены вновь объединиться ради шоу в московских "Лужниках". Об этом солист группы Кирилл Андреев сообщил в беседе с Туттой Ларсен в рамках проекта "Нетленка". Как отметил певец, к концерту коллектив готовит свежие композиции, пишет издание "Абзац".

– В следующем году, дай Бог. В следующем году, потому что нужна хорошая реклама. Материал у нас музыкальный есть. Надеюсь, что будут новые песни, – поделился артист.

Андреев также заметил, что звезды поп-сцены прошлых лет сейчас особенно востребованы у молодой аудитории, передает REGIONS.Ru.

До этого жена Андреева Лола рассказала в интервью, что во время ее беременности одна из поклонниц собиралась облить ее кислотой. После случившегося она боялась покидать дом и начала страдать от панических атак.