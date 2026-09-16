Миф о невозвратных билетах: юрист раскрыла, как вернуть деньги за шоу Канье Уэста

Покупатели билетов на возможный концерт Канье Уэста в Петербурге столкнулись с отказами в возврате средств и готовят коллективные иски. Однако закон в этой ситуации полностью на стороне потребителя. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала адвокат Светлана Жмурко.

Юрист разъяснила права покупателей в такой ситуации:

• Понятия "невозвратный билет" на зрелищные мероприятия в законе РФ не существует.

• Вы имеете право вернуть полную стоимость билета по любой причине. Официальная отмена концерта для этого не требуется.

• Главное условие для возврата всей суммы – подать заявление заблаговременно.

• Ссылки билетных операторов на внутренние регламенты или некий "особый статус" билетов незаконны.

По словам правозащитницы, если вы передумали идти на концерт, смело требуйте свои деньги. Любые препятствия со стороны посредников противоречат федеральным нормам и являются поводом для жалобы в надзорные органы или обращения в суд.