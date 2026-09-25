"Хотела облить кислотой": жена солиста "Иванушек" чудом избежала атаки разозленной фанатки

Во время беременности жена российского певца столкнулась с угрозами. Об этом она сама рассказала в интервью Тутте Ларсен для проекта "Нетленка". По словам женщины, радикально настроенная фанатка планировала облить ее кислотой.

– Я беременная, приезжают ребята с гастролей из Санкт-Петербурга, и Андрюшка, Рыжий, говорит: "Лол, хотел предупредить. Подошли девочки-поклонницы, сказали, что есть слух, что какая-то из фанаток настолько разозлилась, что теперь уже Лола беременная, уже в положении. То есть Кирилл уже безнадежно женат. И она хочет облить кислотой, – поделилась Андреева.

Из-за сильного стресса у Лолы начались панические атаки. Она перестала выходить из дома и вскоре попала в больницу на сохранение. Тогда Кирилл Андреев оперативно созвал пресс-конференцию. Он публично пригрозил уйти из коллектива, если его супруге причинят вред.

В итоге ситуация разрешилась благополучно. После пережитого пара отказалась от пышной свадьбы. Они скромно расписались 23 июня. Об этом пишет издание "Абзац".