"Хотела облить кислотой": жена солиста "Иванушек" чудом избежала атаки разозленной фанатки

Лола Андреева, жена солиста «Иванушек» Кирилла Андреева, рассказала, что во время беременности ее хотели облить кислотой. Тогда певец грозился бросить группу ради спасения жены.
Во время беременности жена российского певца столкнулась с угрозами. Об этом она сама рассказала в интервью Тутте Ларсен для проекта "Нетленка". По словам женщины, радикально настроенная фанатка планировала облить ее кислотой.
– Я беременная, приезжают ребята с гастролей из Санкт-Петербурга, и Андрюшка, Рыжий, говорит: "Лол, хотел предупредить. Подошли девочки-поклонницы, сказали, что есть слух, что какая-то из фанаток настолько разозлилась, что теперь уже Лола беременная, уже в положении. То есть Кирилл уже безнадежно женат. И она хочет облить кислотой, – поделилась Андреева.
Из-за сильного стресса у Лолы начались панические атаки. Она перестала выходить из дома и вскоре попала в больницу на сохранение. Тогда Кирилл Андреев оперативно созвал пресс-конференцию. Он публично пригрозил уйти из коллектива, если его супруге причинят вред.
В итоге ситуация разрешилась благополучно. После пережитого пара отказалась от пышной свадьбы. Они скромно расписались 23 июня. Об этом пишет издание "Абзац".