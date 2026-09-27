Куда делся медведь, перепугавший весь Кемерово, - ответ мэрии

Мэрия Кемерова отреагировала на переполох из-за медведя, который объявился в городе, и рассказала жителям, что именно предпринималось для поимки зверя.

Как уточнили в администрации, сообщение о хищнике в Ленинском районе и правда долетело до операторов системы 112.

На поиски зверя среди ночи отправилась мобильная оперативная группа. Главными в ней были специалисты Министерства лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса, а помогали им правоохранители и сотрудники управления ГО и ЧС.

Однако погоня длилась недолго: спустя несколько часов поиски пришлось свернуть.

– Через несколько часов поиски медведя пришлось прекратить, так как он скрылся в болотистой местности за чертой города, – подчеркнули в администрации Кемерова.

Сегодня специалисты продолжают прочёсывать окрестности. Больше сигналов от горожан не поступало.

Кемеровчан просят не оставаться в стороне: если медведь попадётся кому-то на глаза прямо в черте города – нужно сразу же звонить по номеру 112.