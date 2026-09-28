"Дверь была настежь открыта": хозяйка сгоревшего приюта в Кузбассе заподозрила поджог

Накануне в Прокопьевске сгорел приют для животных "Остров надежды". Официальную причину возгорания пока не установили. Как рассказали редакции VSE42.RU в приюте, для этого на днях в город должна приехать комиссия из Кемерова.

– Сегодня-завтра должна приехать комиссия из Кемерова, которая определит причину возгорания, – сообщили журналисту.

По словам хозяйки, в результате пожара ничего не осталось. Сгорело все – склад, приют, ветеринарный кабинет.

При этом женщина не исключает, что причиной мог стать поджог.

– Не исключаем поджог. Когда я приехала в 5 утра, дверь заднего входа была настежь открыта, – рассказала она.

Есть и другая версия – крысы могли перегрызть проводку и спровоцировать короткое замыкание. В приюте также подчеркнули, что проводка была новой и полностью изолированной.

Напомним, ранее стало известно, что площадь пожара в кузбасском приюте приблизилась к 1000 кв. метров. Хозяйка рассказала редакции VSE42.RU, как она до последнего спасала животных из пламени. Сейчас приют просит всех неравнодушных о помощи.