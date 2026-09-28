Хозяйка сгоревшего в Кузбассе приюта до последнего пыталась спасти питомцев

Страшный пожар произошел в приюте для животных "Остров надежды" в Прокопьевске в ночь на воскресенье. Огонь полностью уничтожил здание, спасти удалось не всех животных.

На сегодняшний день известно о гибели пяти питомцев. Об этом редакции VSE42.RU рассказала хозяйка приюта.

Самыми тяжелыми стали первые минуты пожара. В здании началось обрушение крыши, из-за чего часть животных оказалась заблокирована.

– Четыре животных были сразу заблокированы упавшей крышей в коридоре. Им не удалось выбраться, – рассказали в приюте.

Несмотря на огонь и разрушения, хозяйка продолжала искать собак и кошек. Она бегала по зданию, проверяла помещения и пыталась понять, кого еще не хватает.

Особенно тяжелой стала попытка спасти слепого питомца. Женщина пыталась добраться до него и вытащить из горящего здания, однако оставаться внутри становилось все опаснее. В итоге пожарным пришлось самим вывести хозяйку из помещения. Животное погибло.

При этом собаки, которые во время пожара находились на улице, не пострадали – все они остались живы.

Сейчас хозяйка приюта просит о помощи всех неравнодушных кузбассовцев.