"Это большая беда": в Кузбассе загорелся приют - животные остались на улице

В соцсетях Прокопьевска появились печальные публикации о пожаре в приюте для животных.

Как сообщает Прокопьевск.ру, сегодня в 5 утра загорелся приют для животных "Остров надежды". Крыша корпуса сгорела полностью.

По данным источника, о количестве пострадавших животных и причинах пожара пока не известно. Отмечается, что люди спасали животных до последнего. Они заходили в горящий корпус, открывали вольеры, выгоняли собак на улицу.

– Это огромная беда, – подчеркнули авторы публикации в сообществе Прокопьевск.ру.

Животные, которые находятся на улице, на территории приюта, не пострадали. Но скоро зима, а на улице остались гладкошёрстные собаки – им не пережить зиму.

Авторы поста утверждают, что приюту нужна помощь. Требуются стройматериалы – доски, горбыль, металл, шифер и тому подобное – на восстановление крыши. Нужны ошейники, цепи, карабины, вертлюги, будки, сухие корма, потому что готовить негде. И, конечно, нужна помощь руками – разгребать развалины.

Все, кто хочет помочь, могут приехать по адресу: город Прокопьевск, улица Осинниковская, 31. Спросить Палехину Наталью Владимировну.