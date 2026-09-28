Ужасное пламя: площадь пожара в кузбасском приюте приблизился к 1000 кв. метров

В ночь на воскресенье в Прокопьевске произошёл ужасающий пожар – выгорело здание приюта для животных "Остров надежды" на улице Осиновской, 31. Там же находились магазин, автостанция и автомойка, сообщает областное МЧС.

– В результате пожара обрушились деревянная обрешетка крыши и потолочное перекрытие. Сгорели деревянные каркасы клеток, пострадала мебель и продукция внутри магазина, – сказали в МЧС.

Спасатели вывели из горящего дома 27 животных, эвакуировали баллон с пропаном, три легковых автомобиля и прицеп с лодкой.