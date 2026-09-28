Происшествия

Ужасное пламя: площадь пожара в кузбасском приюте приблизился к 1000 кв. метров

Накануне в Прокопьевске огонь уничтожил здание, в котором находились приют для животных, магазин, автостанция и не только.

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В ночь на воскресенье в Прокопьевске произошёл ужасающий пожар – выгорело здание приюта для животных "Остров надежды" на улице Осиновской, 31. Там же находились магазин, автостанция и автомойка, сообщает областное МЧС.

– В результате пожара обрушились деревянная обрешетка крыши и потолочное перекрытие. Сгорели деревянные каркасы клеток, пострадала мебель и продукция внутри магазина, – сказали в МЧС.

Спасатели вывели из горящего дома 27 животных, эвакуировали баллон с пропаном, три легковых автомобиля и прицеп с лодкой.

Площадь пожара составила 834 квадратных метра. Открытое горение ликвидировано в 6:44 силами 21 человек и 6 единиц техники.

В ведомстве сайту VSE42.Ru сообщили, что причина пожара ещё устанавливается.

Напомним, приют полностью выгорел внутри, собаки оказались на улице. Хозяйка просит о помощи всех неравнодушных, так как зимой питомцам на морозе не выжить.

Фото\Видео: ГУ МЧС по Кемеровской области
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