Тянет на сладкое перед сном? Врач раскрыла, как обмануть аппетит без вреда для талии с помощью всего двух простых суперфудов

В беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" медик назвала два безопасных для фигуры продукта для позднего перекуса.

Натуральный творог без сахара. Белок в его составе быстро утоляет голод. Варенье, сгущенку и сахар необходимо исключить.

– Творог удобен именно тем, что небольшая порция дает ощущение сытости. Если хочется чего-то сладкого, можно добавить немного ягод или половину небольшого фрукта, – отметила специалист

Банан. Плод богат углеводами, калием и магнием. Один небольшой банан отлично утолит вечернюю тягу к сладкому.

Правила здорового перекуса перед сном: