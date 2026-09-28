Тянет на сладкое перед сном? Врач раскрыла, как обмануть аппетит без вреда для талии с помощью всего двух простых суперфудов

Диетолог Александра Шепелева раскрыла россиянам, какие два продукта можно смело съесть на ночь, чтобы быстро утолить голод и не поправиться.
В беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" медик назвала два безопасных для фигуры продукта для позднего перекуса.
Натуральный творог без сахара. Белок в его составе быстро утоляет голод. Варенье, сгущенку и сахар необходимо исключить.
– Творог удобен именно тем, что небольшая порция дает ощущение сытости. Если хочется чего-то сладкого, можно добавить немного ягод или половину небольшого фрукта, – отметила специалист
Банан. Плод богат углеводами, калием и магнием. Один небольшой банан отлично утолит вечернюю тягу к сладкому.
Правила здорового перекуса перед сном:
- Ешьте только при реальном чувстве голода.
- Ограничьтесь маленькой порцией.
- Не ложитесь в постель сразу после еды.
- Если ночной голод возникает регулярно – пересмотрите калорийность и состав вашего основного ужина