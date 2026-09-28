Лишь единицы кузбассовцев отменяют "письма счастья" от ГАИ – камеры беспощадны

В Кемеровской области удаётся оспорить менее процента штрафов с камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, сообщили сайту VSE42.Ru в областном МВД в ответе на запрос.

– Доля обжалуемых постановлений составляет около 0,6% от количества оформленных, – сказали в полиции.

При этом отменяют штраф в основном не из-за ошибки системы, которая неверно распознала ситуацию на дороге, а того, что автомобилист уже владел транспортным средством на момент записи или передал транспортное средство другому лицу. Большинство остальных, получившие "письма счастья" от ГАИ, платят.

Напомним, с начала года камеры выявили более 1,5 млн нарушений в Кузбассе, выписаны штрафы на 1,5 млрд рублей.