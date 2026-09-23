Курсы ЕГЭ от КузГТУ: запишись в сентябре и сдай в июне на высший балл

Полный набор предметов включает всё, что нужно, чтобы закрыть и обязательные, и профильные дисциплины на высокий балл:

математика (база и профиль для ОГЭ и ЕГЭ),

русский язык,

физика,

информатика,

химия,

обществознание

история.

Проходит курс в нескольких форматах, из которых можно выбрать самый удобный:

30 контактных занятий по 2 академических часа – раз в неделю вечером;

домашние задания на электронных платформах вуза;

очный формат в стенах КузГТУ (для 11 классов) или онлайн для всех.

Преподают не "репетиторы с улицы", а доценты, кандидаты наук и преподаватели с сертификатами на подготовку к ГИА. Это люди, которые знают экзамен изнутри – со всеми его ловушками и подводными камнями.

Курсы подойдут ученикам 8–9 классов (ОГЭ) и ученикам 10-11 классов (ЕГЭ).