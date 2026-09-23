Курсы ЕГЭ от КузГТУ: запишись в сентябре и сдай в июне на высший балл

В Кузбасском государственном техническом университете запускают восьмимесячные курсы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ – это наиболее полный формат, который позволяет не просто уделить больше времени учёбе, а на порядок качественнее усвоить знания. Здесь не просто "проходят программу" – здесь учат сдавать.
Полный набор предметов включает всё, что нужно, чтобы закрыть и обязательные, и профильные дисциплины на высокий балл:
- математика (база и профиль для ОГЭ и ЕГЭ),
- русский язык,
- физика,
- информатика,
- химия,
- обществознание
- история.
Проходит курс в нескольких форматах, из которых можно выбрать самый удобный:
- 30 контактных занятий по 2 академических часа – раз в неделю вечером;
- домашние задания на электронных платформах вуза;
- очный формат в стенах КузГТУ (для 11 классов) или онлайн для всех.
Преподают не "репетиторы с улицы", а доценты, кандидаты наук и преподаватели с сертификатами на подготовку к ГИА. Это люди, которые знают экзамен изнутри – со всеми его ловушками и подводными камнями.
Курсы подойдут ученикам 8–9 классов (ОГЭ) и ученикам 10-11 классов (ЕГЭ).
Нужен особый упор на математике или английском языке? Специально для этих целей подготовлены отдельные форматы обучения.
Интенсив по профильной математике:
- Занятия два раза в неделю очно в университете;
- Малые группы до 8 человек;
- Никаких нудных лекций: только практика и разбор всех "подлянок" реальных заданий ЕГЭ;
- Регулярные контрольные срезы, индивидуальные консультации (преподаватель садится рядом и объясняет, пока не станет кристально ясно);
- Упор на самопроверку и борьбу с "глупыми" ошибками.
Успевайте записаться, места ограничены.
Интенсив по английскому языку "You Can Do It"
- Живые занятия 2+ раза в неделю с преподавателями, имеющими международный опыт;
- Интерактивная платформа, разбор форматов ЕГЭ и олимпиад.
- Без заучивания шаблонных фраз – только живой язык, который реально работает на экзамене.
- По окончании – сертификат.
На курсах КузГТУ не просто "проходят тему", они дают настоящий боевой опыт:
- практическая отработка материала на реальных заданиях;
- навык решения задач любой сложности;
- стрессоустойчивость: регулярные контрольные + детальный разбор ошибок с преподавателем;
- уверенность на олимпиадах, в том числе "Будущее Кузбасса" (призёры получают дополнительные 10 баллов к ЕГЭ при поступлении в КузГТУ).
Хочешь не просто "подготовиться", а выйти на экзамен с ощущением "я это уже решал и знаю, как"? КузГТУ ждёт.
8 месяцев обучения по любому предмету (30 занятий + домашние работы) – 14 000 руб.
Выбираете три предмета сразу? Цена падает до 12 000 руб. за каждый.
4 месяца по одному предмету (15 занятий + домашние работы) – 7 000 руб.
При выборе трёх и более предметов – всего 6 000 руб. за каждый.
Интенсивы:
Математика (подготовка к ЕГЭ, 2 раза в неделю, 8 месяцев) – 35 000 руб.
Английский язык (ЕГЭ + олимпиады, 2+ раза в неделю, 3 месяца) – 22 000 руб.
Записаться на курс можно на сайте courses.kuzstu.ru
Телефоны: +7 (3842) 39-63-69 – 8-923-501-2040 (Елена Витальевна Седакова)
Email: ikor@kuzstu.ru
Первое занятие – бесплатно!
Не откладывай подготовку на последний момент. Запишись на курсы в сентябре – и к весне будешь готов сдать экзамен на высший балл.
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Рекламодатель: Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачёва