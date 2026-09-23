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Курсы ЕГЭ от КузГТУ: запишись в сентябре и сдай в июне на высший балл

В Кузбасском государственном техническом университете запускают восьмимесячные курсы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ – это наиболее полный формат, который позволяет не просто уделить больше времени учёбе, а на порядок качественнее усвоить знания. Здесь не просто "проходят программу" – здесь учат сдавать.

Полный набор предметов включает всё, что нужно, чтобы закрыть и обязательные, и профильные дисциплины на высокий балл:

  • математика (база и профиль для ОГЭ и ЕГЭ),
  • русский язык,
  • физика,
  • информатика,
  • химия,
  • обществознание
  • история.

Проходит курс в нескольких форматах, из которых можно выбрать самый удобный:

  • 30 контактных занятий по 2 академических часа – раз в неделю вечером;
  • домашние задания на электронных платформах вуза;
  • очный формат в стенах КузГТУ (для 11 классов) или онлайн для всех.

Преподают не "репетиторы с улицы", а доценты, кандидаты наук и преподаватели с сертификатами на подготовку к ГИА. Это люди, которые знают экзамен изнутри – со всеми его ловушками и подводными камнями.

Курсы подойдут ученикам 8–9 классов (ОГЭ) и ученикам 10-11 классов (ЕГЭ).

Нужен особый упор на математике или английском языке? Специально для этих целей подготовлены отдельные форматы обучения.

Интенсив по профильной математике:

  • Занятия два раза в неделю очно в университете;
  • Малые группы до 8 человек;
  • Никаких нудных лекций: только практика и разбор всех "подлянок" реальных заданий ЕГЭ;
  • Регулярные контрольные срезы, индивидуальные консультации (преподаватель садится рядом и объясняет, пока не станет кристально ясно);
  • Упор на самопроверку и борьбу с "глупыми" ошибками.

Успевайте записаться, места ограничены.

Интенсив по английскому языку "You Can Do It"

  • Живые занятия 2+ раза в неделю с преподавателями, имеющими международный опыт;
  • Интерактивная платформа, разбор форматов ЕГЭ и олимпиад.
  • Без заучивания шаблонных фраз – только живой язык, который реально работает на экзамене.
  • По окончании – сертификат.

На курсах КузГТУ не просто "проходят тему", они дают настоящий боевой опыт:

  • практическая отработка материала на реальных заданиях;
  • навык решения задач любой сложности;
  • стрессоустойчивость: регулярные контрольные + детальный разбор ошибок с преподавателем;
  • уверенность на олимпиадах, в том числе "Будущее Кузбасса" (призёры получают дополнительные 10 баллов к ЕГЭ при поступлении в КузГТУ).

Хочешь не просто "подготовиться", а выйти на экзамен с ощущением "я это уже решал и знаю, как"? КузГТУ ждёт.

Стоимость

8 месяцев обучения по любому предмету (30 занятий + домашние работы) – 14 000 руб.
Выбираете три предмета сразу? Цена падает до 12 000 руб. за каждый.

4 месяца по одному предмету (15 занятий + домашние работы) – 7 000 руб.
При выборе трёх и более предметов – всего 6 000 руб. за каждый.

Интенсивы:

Математика (подготовка к ЕГЭ, 2 раза в неделю, 8 месяцев) – 35 000 руб.
Английский язык (ЕГЭ + олимпиады, 2+ раза в неделю, 3 месяца) – 22 000 руб.

Записаться на курс можно на сайте courses.kuzstu.ru

Телефоны: +7 (3842) 39-63-69 – 8-923-501-2040 (Елена Витальевна Седакова)

Email: ikor@kuzstu.ru

Первое занятие – бесплатно!

Не откладывай подготовку на последний момент. Запишись на курсы в сентябре – и к весне будешь готов сдать экзамен на высший балл.

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Рекламодатель: Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачёва

Фото: Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачёва
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