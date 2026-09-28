Дорожные камеры вытянули из кузбассовцев 1,5 млрд рублей

С начала года в Кузбассе выписано более 1,5 млн штрафов через камеры фотовидеофиксации нарушений, суммы взысканий гигантские, сообщили сайту VSE42.Ru в областном МВД в ответе на запрос.

– Выявлено более 1,5 млн нарушений <...> Оформлены постановления на общую сумму более 1,5 млрд рублей, – сказали в полиции.

За аналогичный период прошлого года числа почти такие же: 1,582 млн нарушений и штрафы на 1,571 млрд рублей.

Ведомство добавляет, что решение об установке новых камер принимается ежеквартально на региональной комиссии по безопасности дорожного движения. В 2026 году комплексы фиксации нарушений установлены в 19 местах концентрации ДТП и 46 потенциальных очагах аварийности – эти точки определены комиссией в прошлом году и с начала этого.

Кроме того, стражи порядка применяют мобильные комплексы фотовидеофиксации.

Напомним, в Кемерове устанавливают 46 новых камер для слежки за водителями.