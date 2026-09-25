Любите поскандалить? Сексолог раскрыла ваш скрытый талант в интимных утехах

Экспрессивные и эксцентричные люди способны активнее раскрывать себя в сексуальной сфере. По мнению специалиста, подобная черта может быть обусловлена подвижностью нервной системы и высоким уровнем гормонов.

Как пояснила эксперт в беседе с изданием "Абзац", человек с бурными реакциями нередко столь же остро выражает чувства в отношениях, а более уравновешенные партнеры обычно ведут себя сдержаннее.

– Эмоциональные люди отличаются подвижной нервной системой, поэтому в сексуальной жизни они тоже могут испытывать яркие и контрастные эмоции. Спокойные люди обычно более умеренны во всем. Этот контраст проявляется не только в обычной жизни, но и в интимных отношениях, – рассказала Перелыгина, – отметила Перелыгина.

Сексолог также уточнила, что характер реакций может зависеть от концентрации тестостерона и прочих половых гормонов. Тестостерон влияет как на сексуальность, так и на агрессивность, из-за чего реакции человека на события могут становиться заметнее. Если у женщины повышено содержание тестостерона и других половых гормонов, она способна интенсивнее воспринимать ощущения и эмоциональную разрядку. Поэтому в конечном счете многое определяется биохимическими процессами и личными особенностями, подытожила специалист.