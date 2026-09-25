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Кузбассовцев, которые держат оборону от медведей, спасают – всего убито уже более 100

Оперативники помчались к новокузнечанам, которые держат оборону от медведей. Также стало известно, сколько за сезон в регионе уже ликвидировано косолапых.

Оперативная группа министерства лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса выехала в микрорайон Верхняя Колония в Новокузнецке в связи с жалобами горожан на медведей, сообщили сайту VSE42.Ru в ведомстве.

– На место выехала оперативная группа Министерства. После проведения обследования и оценки ситуации будет принято решение о регулировании численности животного, – сказали в министерстве.

Там же напомнили, что кузбассовцы при появлении медведей у домов прежде всего должны звонить на 112, чтобы специалисты могли скоординировать действия и принять решение.

Также ведомство предполагает, что медведь в Верхней Колонии, будучи ночным хищником, мог уже уйти обратно в лес. А привлекают в микрорайон его фрукты.

– Скорее всего, он уже ушёл. Много пищевых отходов, заброшенных участков с яблоками, звери будут приходить, если не убрать факторы, которые их привлекают, – сказал собеседник.

Он добавил, что на этой неделе сотрудники министерства приняли шесть решений о регулировании численности бурого медведя. Всего на сегодняшний день принято 32 таких решений. А в рамках любительской и спортивной охоты добыто 79 особей.

Ранее сообщалось, что новокузнечане держат оборону от медведей, пуская в ход бомбочки.

Фото: VSE42.Ru / Stable Diffusion
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