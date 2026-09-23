Секс отменяется из-за вони? Психолог раскрыла идеальную фразу, которая заставит партнера помыться перед интимными утехами без истерик и обид

Неприятный запах интимных зон снижает сексуальное влечение. Замалчивать эту проблему нельзя. В беседе с РИАМО сексолог Екатерина Макарова порекомендовала обсуждать дискомфорт прямо, но вежливо. Сообщите партнеру без унижений, что запах снижает ваше желание, и попросите следить за чистотой.

– Если партнер нечистоплотен и не придает значения своим недостаткам, всегда можно в открытой коммуникации вежливо сообщить: "Солнышко, мое влечение снижается, когда перед близостью я ощущаю неприятные запахи от твоих интимных местечек. Возьми за правило мыться, пожалуйста", – передает СМИ слова эксперта.

Макарова подчеркнула, что качественный секс – общая ценность. Адекватный человек прислушается к просьбе ради сохранения близости.

Принимать душ непосредственно перед каждым половым актом не обязательно. Достаточно регулярной гигиены и ежедневной смены белья. Требование абсолютной стерильности чаще указывает на личную тревожность.

Однако интимные зоны требуют осознанного ухода. Биологические жидкости и закрытое белье создают идеальную среду для бактерий. Мыть гениталии перед сексом – это правило элементарной вежливости. Оно предотвращает отвращение партнера и сохраняет гармонию в отношениях.