Народные новости

"Боимся за детей": кемеровчане пожаловались на ужасное состояние школы

То, как выглядит кемеровская школа изнутри, пугает родителей, они требуют немедленно принять меры. Руководство при этом не торопится.

В редакцию VSE42.Ru обратилась обеспокоенная кемеровчанка, дети которой посещают школу №32 в микрорайоне Пионер. Горожанка заявила, что потолок в классе находится в удручающем состоянии, из-за чего боится за детей. Она пояснила, что ещё в июне на потолке были замечены огромные трещины. На пол даже упали большие куски штукатурки.

Родители, которые своими силами летом приводили помещение в порядок, зашпаклевали и закрасили потолок, предупредили учителя, а та передала директору. Кемеровчане были уверены, что руководство школы примет меры и серьёзно отремонтирует потолок, но не тут-то было.

– Мы сказали директору, что боимся за детей, тут нужен капитальный ремонт: надо снимать штукатурку полностью, наносить новую. А она нам говорит, что, мол, родители закрасят, ещё годик продержится, – сокрушается собеседница.

Она добавляет, что трещины идут и по стенам, и это может привести к непоправимому.

– В любой момент потолок начнёт сыпаться на детей и этим самым может привести как и просто к испугу, так и к трагедии, – сказала кемеровчанка.

Оперативно получить комментарий директора школы редакции не удалось.

Фото: VSE42.Ru
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