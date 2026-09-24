В Кузбассе ребёнок устроил смертельный номер на питбайке среди машин

В соцсетях Ленинска-Кузнецкого распространилось видео, где ребенок на питбайке исполняет опасные трюки прямо на дороге перед машинами. Обеспокоенная горожанка обратилась к другим жителям.

По её словам, этот ребенок постоянно встает на дыбы перед машинами. Горожанка возмущается, что потом таких детей сбивают или они сами разбиваются. При этом виноватыми оказываются все вокруг, только не они.

Некоторые подписчики, судя по комментариям, узнали мальчика и тоже высказали недовольство.

– Он ещё любит по всей дороге с право налево вилять, не смотря назад, – высказалась подписчица городского сообщества.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала, что дети на мотоциклах устроили кошмар в Кузбассе. По данным Госавтоинспекции, почти каждый день в сводках появляются сообщения о ДТП с их участием.

Также редакция еженедельно публикует материалы о ДТП в регионе. В последней сводке за неделю с 14 по 20 сентября в Кемеровской области произошло 46 аварий.