Почти каждый день в сводках: дети на мотоциклах устроили кошмар в Кузбассе

О детском травматизме на дорогах рассказал замначальника УГИБДД ГУ МВД России по Кузбассу Иван Агарков на брифинге "Дети и дорога", который прошел сегодня, 23 сентября.

По словам представителя Госавтоинспекции, проблема особенно заметна именно на мототранспорте.

– Если по мототехнике говорить, у нас практически каждый день сводки, – отметил Иван Агарков.

За летние месяцы в регионе произошло 27 аварий, в которых водителями мототранспорта были дети. Один человек погиб.

Всего за 2026 год на сегодняшний день зарегистрировано 40 ДТП с детьми-водителями мототехники. Для сравнения, общее количество дорожных аварий с участием детей в Кузбассе с начала года составило 242 ДТП.

Напомним, ранее мы писали о том, что за неделю в Кемеровской области погибло семь человек в ДТП. Также в Междуреченске 19-летнего мотоциклиста отправили в колонию за смертельную аварию.